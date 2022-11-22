Önce ateş etti, sonra bıçakladı

Iğdır’da iki genç arasında yaşanan kavgada gençlerden biri diğer kişiye önce silah ile bacağına ateş etti daha sonra ise yerdeki şahsı bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Halfeli Caddesinde iki genç arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada gençlerden biri diğer şahsa önce silah ile ateş etti, daha sonra ise şahsı yerde bıçakladı. Vatandaşların araya girmesi ile ateş eden kişi olay yerinde hızla kaçarken, yaralı kişi ise acı içinde kıvrandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken polis kaçan gencin yakalanması için çalışma başlattı. Kavganın neden çıktığı ise henüz bilinmiyor. Saldırganın şahsı bıçaklaması ve kaçış anı cep telefonu ile görüntülendi.