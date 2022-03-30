Son Dakika
30.03.2022 tarihinde saat 03:14’te servis edilen "Bağcılar’da dehşet: Sokak ortasında komşusunu öldüren şahıs, evinde eşini de öldürdükten sonra intihar etti" haberinde yer alan bazı fotoğraflar, sehven yanlış servis edilmiştir. Düzeltir, abonel
Okul çalışanı halatı koparak düşen asansörde hayatını kaybetti
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bir okul çalışanı, yük asansörünün halatının kopması sonucu hayatını kaybetti.
IĞDIR 30.03.2022, 10:48
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bir okul çalışanı, yük asansörünün halatının kopması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tuzluca merkezde yatılı Kut’ul Amare Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde çalışan Murat Çibik, yemek asansörüyle yukarı kata çıkarken asansör halatının kopması sonucu aşağı düşerek ağır yaralandı. Murat Çibik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.