Öğrencilere doğa eğitimi verildi

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bulunan okullarda öğrencilere biyoçeşitlilik ve doğa konularında eğitim verildi.

Iğdır’ın Tuzluca İlçesine bağlı Aliköse Ortaokulu, Güllüce Ortaokulu ve Abbasgöl Ortaokullarında öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık ve doğa konularında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Personellerince eğitim verildi. Öğrencilere çeşitli materyaller dağıtıldı.