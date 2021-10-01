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Öğrencilere biyoçeşitlilik ve yaban hayatı konularında eğitim düzenlendi

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel müdürlüğü personelleri tarafından öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık, doğa turizmi ve yaban hayatı konularında eğitim verildi.

IĞDIR 01.10.2021, 10:32
Öğrencilere biyoçeşitlilik ve yaban hayatı konularında eğitim düzenlendi

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel müdürlüğü personelleri tarafından öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık, doğa turizmi ve yaban hayatı konularında eğitim verildi.

Öğrencilerin doğaya karşı bilgilendirilmesi amacıyla yetkililer tarafından eğitimler verilmeye devam ediliyor. Bu amaçla Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri Merkez Kurtuluş İlkokulunda öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık, doğa turizmi ve yaban hayatı konularında eğitim verdi. Eğitim sonrası öğrencilere çeşitli metaryeller dağıtıldı. Daha sonra öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

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