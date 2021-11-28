Öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık eğitimi

Iğdır’da öğrencilere biyoçeşitlilik ve biyokaçakçılık konularında eğitim verildi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelleri, Iğdır’daki öğrencilere yönelik biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık ve doğa Koruma konularında eğitim veriyor. Iğdır Merkez Akşemsettin Ortaokulu öğrencilerine verilen eğitimde doğayı koruma, bitki ve hayvanların besin zinciri içindeki önemi ve endemik türler hakkında bilgi verildi. Ayrıca biyo-kaçakçılık konusunda daha duyarlı olunmasının zorunluluğu anlatıldı. Eğitim sonrası öğrencilere çeşitli materyaller dağıtıldı. Eğitim çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.