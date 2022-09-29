Iğdır’da öğrenciler, ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ dedi.

Yurt genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganı ile Iğdır’da da etkinlik düzenlendi.

Merkez Kurtuluş İlkokulu önünde öğrenciler, ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ dedi. Programda bir konuşma yapan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, “İçişleri Bakanlığımızın son 5 yıldır düzenlediği yayalara trafikte öncelik ve trafikteki yayalar ile ilgili öne çıkan kazalar, kazaların önlemesine yönelik çalışmaları bir farklı etkinlikte yine birlikteyiz. Bugün 81 ilimizde saat 11.00’de Türkiye genelinde yayalar kırmızı çizgimiz yayaların önceliklerini ifade etmek amacıyla çocuklarımızla beraberiz. Biz ilimizde bu Türk kampanyalar çerçevesinde ayrıca trafik eğitim parkını Atatürk Mahallesinde önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrencilerimize sunacağız. Trafikte yayaların da öncelikli olduğunu gelecekteki nesille de taşımak isteriz. Bundan dolayı bize destek veren TÜM sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim” dedi. Etkinlikte yaya geçişi tekrar kırmızıya boyanarak yaya önceliğine dikkat çekildi" dedi.