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Muharrem İnce: "CHP yönetimine de güvenmiyorum"

MUHARREM İNCE IĞDIR’DA

IĞDIR 14.10.2020, 14:01
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Muharrem İnce: "CHP yönetimine de güvenmiyorum"

Muharrem İnce ülke geneli başlatmış olduğu “Memleket Hareketi” programı kapsamında Iğdır’a geldi. İnce burada yaptığı konuşmada, "CHP yönetimine de güvenmiyorum" dedi.

Sabah saatlerinde Iğdır Havalimanı’na geldikten sonra, kent merkezine geçen Muharrem İnce, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Iğdır Merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Muharrem İnce, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Muharrem İnce’nin bir vatandaşla ikili diyalogu dikkat çekti. İnce, “Beni karşılamaya gelen bu CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler” dedi.

Nahcivan’a geçmek istediğini fakat yetkililerin can güvenliği sebebiyle izin vermediklerini dile getiren Muharrem İnce, “Kimseye haber vermedim, çünkü sokağı görmek istedim. Haber verirsem etrafım partililerle çevriliyor ve vatandaşla konuşamıyorum. Hastalıkta var tabi. Bir şehre habersizce geliyor caddeleri dolaşıyor ve vatandaş ne diyor onları dinliyoruz. Bunu bilerek yapıyorum. Beni karşılamaya gelen bu CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler” şeklinde konuştu.

Muharrem İnce daha sonra otobüsü ile Ardahan’a gitmek için yola çıktı.

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