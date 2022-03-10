MR’da makatına soktuğu uyuşturucu tespit edildi

İran’da makatına gizlediği uyuşturucuyu Iğdır’a getirmek isteyen İran uyruklu şahıs polise yakalandı. Şahsın taşıdığı uyuşturucular MR çekilerek bulundu.

Alınan bilgilere göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İran uyruklu kişinin makatında uyuşturucu madde getireceği yönünde aldığı istihbarat sonucu operasyon düzenlendi. Gürbulak sınır kapsından Türkiye’ye giriş yapan İran uyruklu R.D Ağrı Doğubayazıt’tan Iğdır’a servis ile geldi. İstihbaratı alan polis ekipleri servisin geleceği Kazım Karabekir Caddesi üzerinde beklemeye başladı. Servisten inen R.D. burada polisler tarafından gözaltına alındı. Üs araması yapılan R.D. üzerinde bir şey bulunmadı. Hastaneye götürülen ve MR’ı çekilen R.D’nin makatında üç yabancı cisim tespit edildi. Doktor tarafından yapılan müdahale sonucu R.D.’nin makatında 1 paket 52,5 gram, 1 paket 54,5 gram ve 1 paket 53 gram 3 paket halinde toplam 160 gram uyuşturucu metamfetamin ele çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.