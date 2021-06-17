Minik yüreklere doğa eğitimi verildi

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde bulunan okullarda öğrencilere biyoçeşitlilik ve doğa konularında eğitim verildi.

Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi Kacer Ortaokulunda öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık ve doğa konularında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Personellerince eğitim verildi. Ekipler tarafından verilen eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli materyaller dağıtıldı.