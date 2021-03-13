Minik yaramaz kurtarıldı

Iğdır’da boynuna kolye dolanan ve bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da boynuna kolye dolanan ve araç motoruna sıkışan minik kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Iğdır Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından başarılı bir çalışma sonucu sıkıştığı yerden ve boynundaki kolyeden kurtarılan yavru kedi doğal ortamına bırakıldı.