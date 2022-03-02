Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı’dan Serdar Ünsal’a iadeyi ziyaret

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal’a iadeyi ziyarette bulundu.

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı göreve başladığı günden itibaren yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürürken, iadeyi ziyaretlerine de devam ediyor.Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal’a iadeyi ziyarette bulunan Servet Canlı’ya Serdar Ünsal, dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Tek amacımız Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin en yüksek seviyeye çıkmasıdır” dedi. Serdar Ünsal’ı Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından aldığı madalyadan dolayı tebrik eden Iğdır Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ise, “Iğdır’da eğitimin kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Göreve atandıktan sonra ihmal edilmiş ve birikmiş birçok sorun olduğunu gördük. Pandemi sebebiyle ihmal edilen okullarımızın tamamını gözden geçirdik ve 75 adet kütüphane yaparak öğrencilerimizin kullanımına sunduk. Yaptığımız Kütüphaneler Bakanlığımızda örnek proje olarak gösterildi. 6 adet ana okulu yaptık, Okul bünyesinde 34 adet anasınıfı yapımı gerçekleştirdik, pansiyonların yenilenmesi ve en önemlisi okul ziyaretleri ile öğretmen ve idarecileri ziyaret ederek sorunlarını yerinde inceliyoruz. Şube müdürlerimizde aynı şekilde okullarımızı ziyaret ederek sorunları yerinde incelemekte ve çözüm üretmektedirler. Sayın Bakanımız götürdüğümüz tüm projeleri onaylamakta ve desteklemektedir. Eğitim kalitesini artırmak için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalıyoruz. ” şeklinde konuştu.

Azerbaycan Kültür Evinde gerçekleşen ziyarete dernek yönetim kurulu üyesi Ziya Zakir Acar , Milli Eğitim Şube müdürleri Hüseyin Kıran, Veysel Karani Özduygu’da katıldı.