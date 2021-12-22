Mesleki eğitim programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Iğdır’da meslek liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde uygulanan mesleki eğitim programı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Iğdır’da meslek liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinin müdürleri uygulanan mesleki eğitim programı için bir araya geldi. Toplantıda mesleki eğitim merkezi programının okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bir bütünlük içerisinde uygulandığı belirtildi. Ayrıca uygulanan programın bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan ve aldıkları eğitimi belgelendirme imkânı sağlayan bir program türü olduğu ifade edildi.