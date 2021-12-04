Kros Ligi 2. Kademe Bölge Yarışları Iğdır’da yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı kapsamında U14, U16 ve U18 yaş altı Kros Ligi 2. Kademe 6. Bölge Yarışmaları Iğdır’da yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı U14, U16 ve U18 yaş altı Kros Ligi 2. Kademe Bölge Yarışmalarına 11 ilden 226 sporcu katıldı. Alagöz Holding Futbol Kulübü sponsorluğunda yapılan program açılış töreni, saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kafkas ve Halk oyunları gösteriyle devem eden programda açılış konuşması yapan Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, böyle bir yarışmaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti. Yavaşer, konuşmasının devamında, “Doğumuzun Serhat ilinde Iğdır’da bugün 11 ilden 226 sporcu yarışacak. Spor adına bölgemiz için büyük bir önem arz ediyor” dedi. İskender Iğdır Bulvarında düzenlenen koşular sonunda 14 yaş altı bayanlarda Kars İl Karması ve erkekler Ağrı İl Karması, 16 yaş altı bayanlarda Kars İl Karması, erkeklerde Ağrı İl Karması, 18 yaş altı bayanlarda Kars İl Karması, erkekler de Muş İl Karması birinci olarak kürsüye çıktı.