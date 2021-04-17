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Koypu’nun kendini temizlediği anlar kamerada

Ağrı Dağı Milli Parkı’nda yaşayan su maymununun kendini temizlediği anlar kameraya yansıdı.

IĞDIR 17.04.2021, 12:33
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Koypu’nun kendini temizlediği anlar kamerada

Ağrı Dağı Milli Parkı’nda yaşayan su maymununun kendini temizlediği anlar kameraya yansıdı.

Yöre halkı tarafından “esrarengiz fare” veya “koypu” olarak adlandırılan su maymunları, yaşadıkları Ağrı Dağı Milli Parkı’nda temizlenirken görüntülendi.

“Latin Amerika kökenli”

Ağrı Dağı Milli Parkı’nda yaşayan ve Latin Amerika kökenli su maymunları, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı köyü civarında bulunan Karasu Nehri’nde kendini temizlerken görüntülendi. Karasu Nehri’nde yüzdükten sonra nehir kenarında kendini temizleyen su maymununu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.
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