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Kitre bebek yaparak hem meslek öğreniyorlar, hem de boş zamanlarını değerlendiriyorlar

Iğdır’da bir araya gelen kadınlar kitre bebek yaparak hem meslek öğreniyorlar hem de boş zamanlarını değerlendiriyorlar.

IĞDIR 09.12.2021, 16:23
Kitre bebek yaparak hem meslek öğreniyorlar, hem de boş zamanlarını değerlendiriyorlar

Iğdır’da bir araya gelen kadınlar kitre bebek yaparak hem meslek öğreniyorlar hem de boş zamanlarını değerlendiriyorlar.

Her aşaması el işçiliği olan kitre bebek yapımı, Iğdırlı kadınların özenle ve aşkla yaptığı meslek arasına girmiş durumda. Bir araya gelen yaşları 45 ile 70 arasında değişen kadınlar hem sıkıntılarını gideriyorlar hem de meslek öğreniyorlar. Hepsinin tek amacı ise bu kursta öğrendikleri ile ileride bir iş yapmak ve aile ekonomilerine katkı sağlamak. Kadınların yaşının öğrenmelerine engel olmadığını da herkese göstermek isteyen kadınlar, işi ise öğrenmiş durumdalar. Büyük emekle yaptıkları kitre bebekler ise göz kamaştırıyor.

Kursiyerlerden Seviye Birge, kurs sayesinde hayatının değiştiğini belirterek, “Buraya gelerek kitre bebekler için başörtüleri, erkek bebekler için şapka ördük. Bunları makinede el ile ince bir şekilde yapıyoruz. Evde boş oturmayalım diyerek geldik. Arkadaşlar ile birlikte burada güzel bir çalışma yapıyoruz. Burası gerçekten bize iyi geldi” dedi.

Iğdır Aras Doğa Sporları ve Kültür Kulübü Derneği Başkanı Serpil Önal, dernek olarak çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirterek evlerinde oturan kadınlar için böyle bir proje yaptıklarını belirtti. Önal, kursa gönüllü destek veren kurs hocası Akile Yeşil’e de teşekkür ederek, “Hocamızın desteği için teşekkür ederiz, gönüllü olarak burada hizmet veriyor” dedi. Önal, ileride atölyede bu çalışmalarını devam etmek istediklerini söyleyerek, “Bu kursumuzda kitreden yapılan Kafkas bebeklerimiz var. Burada yapılan her şey bu bayanlarımızın el emeği. Bunu kurstan sonra bir atölyede tamamlamak istiyoruz. Eğer bir destek alabilirsek, atölye kurup orada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sayede, bu kadınlarımız da ev bütçelerine destek sağlayacaklar” dedi.

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