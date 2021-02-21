Kaymakam Çiğdem denetimlere katıldı

Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Kaymakamı Salih Çiğdem, korona virüs salgını denetimlerine katılarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Kaymakamı Salih Çiğdem COVİD-19 salgının yayılımını önlemek amacıyla ilçede yapılan denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda hatırlatmalarda bulundu.