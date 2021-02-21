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Kaymakam Çiğdem denetimlere katıldı
Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Kaymakamı Salih Çiğdem, korona virüs salgını denetimlerine katılarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
IĞDIR 21.02.2021, 11:21
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Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Kaymakamı Salih Çiğdem, korona virüs salgını denetimlerine katılarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Kaymakamı Salih Çiğdem COVİD-19 salgının yayılımını önlemek amacıyla ilçede yapılan denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda hatırlatmalarda bulundu.