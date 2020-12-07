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Kayısı diyarında sokaklar boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi kayısı diyarı olarak bilinen Iğdır’da da Cadde ve Sokaklar boş kaldı.

IĞDIR 07.12.2020, 00:26
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Kayısı diyarında sokaklar boş kaldı
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Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi kayısı diyarı olarak bilinen Iğdır’da da Cadde ve Sokaklar boş kaldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Iğdır’da Cadde ve Sokaklar boş kalarak sessizliğe büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen şehir merkezinde sadece polis ekipleri ve sokağa çıkma izni bulunan vatandaşlar görüldü. Kısıtlamanın ikinci gününde de sessizliğe bürünen kentte cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları durdurarak kontrol yaptı.
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