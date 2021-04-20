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Kaya Kartalı tedavi altına alındı

Iğdır’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Kartalı tedavi altına alındı.

IĞDIR 20.04.2021, 13:10
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Kaya Kartalı tedavi altına alındı

Iğdır’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Kartalı tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Karakuyu köyünde Cahit Akpınar isimli vatandaş tarafında yaralı halde Kaya Kartalı bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan yaralı Kartal, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Yapılan muayenesinde Kaya Kartalının sol kanat altından saçma ile vurulduğu, kanat kemiklerinin parçalandığı anlaşıldı. Bakıma alınan Kaya Kartalı, gerekli tedavisinin yapılması için Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Veterinerlik Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği öğrenildi.
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