Kargoda 1 milyon 50 bin lira değerinde külçe altın ele geçirildi

Iğdır’da kargo şirketine ait bir araçta yapılan aramada faturasız 1 milyon 50 bin lira değerinde külçe altın ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır’da kargo şirketine ait bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada Ermenistan menşeili faturasız 1 adet külçe altın ele geçirildi. Ele geçirilen külçe altının piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 50 bin lira olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.