banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İncirlik'ten Beylikdüzü'ne metro hattı geliyor
İncirlik'ten Beylikdüzü'ne metro hattı geliyor
Camide utandıran görüntüler!
Camide utandıran görüntüler!
Kısıtlamada çalışamayanlar kirasını ödeyemiyor
Kısıtlamada çalışamayanlar kirasını ödeyemiyor
Ünlü filozof Habermas'dan BAE'nin ödülüne ret!
Ünlü filozof Habermas'dan BAE'nin ödülüne ret!

Kargaların saldırısına uğrayan Şahin tedavi altına alındı

Iğdır’da kargaların saldırısına uğrayan Arı Şahin’i duyarlı bir vatandaş tarafından koruma altına alındı.

IĞDIR 03.05.2021, 12:58
Kargaların saldırısına uğrayan Şahin tedavi altına alındı

Iğdır’da kargaların saldırısına uğrayan Arı Şahin’i duyarlı bir vatandaş tarafından koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da kargaların saldırısına uğrayan Arı Şahin’i Doğasever Birsen Çakmak’ın bahçesine sığındı. Kargaların saldırısından kaçarak Çakmak’ın bahçesine sığınan Arı Şahini (Pernis apivorus) ekipler tarafından teslim alındı. Görevliler tarafından teslim alınan Arı Şahin’i, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Arı Şahin’in besleme ve bakımı yapılarak tekrar doğal ortamına salındığı öğrenildi.
Yorumlar (0)
24°
açık