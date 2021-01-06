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Kardeş ülke Azerbaycan’a gönderilen yardım tırı ulaştı
Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği, Alulbeyt Vakfı Iğdır Şubesi, Almanya Alulbeyt Kurumu ve İmam Cafer Sadık Camii öncülüğünde düzenlenen kampanya ile toplanan yardımlar kardeş ülke Azerbaycan’a ulaştı.
IĞDIR 06.01.2021, 14:14
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Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği, Alulbeyt Vakfı Iğdır Şubesi, Almanya Alulbeyt Kurumu ve İmam Cafer Sadık Camii öncülüğünde düzenlenen kampanya ile toplanan yardımlar kardeş ülke Azerbaycan’a ulaştı.Iğdır Merkez Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde düzenlenen törenle uğurlanan yardım tırı Azerbaycan’a ulaştı. Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile süslenerek dualar eşliğinde Azerbaycan’a uğurlanan yardım tırı, şehit ve gazi ailelerine ulaştırılmak üzere Azerbaycan’a vardı. Toplanan bir tır dolusu gıda yetkililer tarafından teslim alındığı öğrenildi.
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