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Karasu’da görülebilecek kuş türleri için bilgilendirme levhası asıldı

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Dağı Kaynağından çıkan Karasu nehri çevresine yörede üreyen ve görülebilecek kuş türleri ve tehlike ikaz levhaları astı.

IĞDIR 28.09.2021, 13:28
Karasu’da görülebilecek kuş türleri için bilgilendirme levhası asıldı

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Dağı Kaynağından çıkan Karasu nehri çevresine yörede üreyen ve görülebilecek kuş türleri ve tehlike ikaz levhaları astı.

Konum itibari ile Iğdır Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı, Aktaş, Yazlık, İslam ve Hıdırlı köylerinin bulunduğu alanda yer alan Karasu Sazlığı’nda ekipler önlem almaya devam ediyor. Doğa harikası bir sazlık olan ve içinde su kaplumbağası, su yılanı, su maymunu, birçok yabani kuş türünü bünyesinde barındıran sulak alanda ekipler, yörede üreyen ve görülebilecek kuş türleri ve tehlike ikaz levhaları astı. Yazın sıcak havada bunalan Iğdır ve çevre ilçe ve köylerden gelen vatandaşların serinlemek için girdiği sazlığın yüzmeye uygun olmadığı ile ilgili de uyarı levhaları asıldı.

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