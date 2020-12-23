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Kar uyarısı yapılan Iğdır beyaz gelinliğini giydi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Iğdır için yaptığı kar uyarısı sonrası gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
IĞDIR 23.12.2020, 10:59
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Iğdır için yaptığı kar uyarısı sonrası gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
Coğrafi konumu ve iklim şartları dolayısıyla ’Doğunun Çukurovası’ olarak nitelendirilen Iğdır’da kar yağışı etkili oldu. Gece başlayan kar yağışı ile birlikte şehir beyaza büründü. Yoğun kar yağışının etkili olduğu şehrin simgesi olan leyleklerin heykelleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gece saatlerinde başlayan yağış sonrası sürücüler ise yolda sıkıntılar yaşadı.Iğdır’da hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken, köylerde kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetre olarak ölçüldü.
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|14
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|13
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|12
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