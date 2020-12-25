Kahvede okey oynarken yakalandılar, 31 bin 950 lira ceza yediler

Iğdır’da bir kahvehaneye yapılan baskında, korona virüs önlemlerine rağmen bir araya gelerek okey oynadığı belirlenen 33 kişiye toplam 31 bin 950 lira ceza kesildi.

Iğdır’da ekipler tarafından yapılan denetimler sırasında Söğütlü Mahallesi Şen Sokak’ta bulunan bir kahvehaneye baskın yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bodrum katta bulunan Kahvehanede okey oynayan 32 kişi tespit edildi. Ruhsatsız olduğu ve okey oynatıldığı tespit edilen, biri kahvehane işletmecisi olmak üzere toplam 33 kişiye 31 bin 950 lira para cezası kesildi.