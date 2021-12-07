Kaçak avcılara karşı arazide sıkı denetim

Iğdır Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için av koruma ve kontrol faaliyetleri il genelinde devam ediyor.

Iğdır Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğal yaşamın bozulmaması amacıyla kaçak avcılarla etkin mücadele yürütüyor. Dağlık ve ormanlık alanlarda zorlu iklim şartlarında sürdürülebilir yaban hayatını ve doğayı korumak amacıyla yoğun çalışma yapan ekipler, kaçak ve usulsüz avlananlara göz açtırmamak için sık sık denetim gerçekleştiriyor.