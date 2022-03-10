Kaçak avcılara 10 bin 158 lira ceza kesildi

Iğdır’da canlı mühre ile avlanan 3 kaçak avcıya 10 bin 158 lira ceza uygulandı.

Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, rutin yol kontrolü yaparken bir araçta yaptıkları aramada, canlı mühre olarak kullanıldığı belirlenen 6 kınalı keklik, tuzaklar ve 8 kafes buldu. Jandarma, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi. Jandarma daha sonra keklik ve malzemelere de el koydu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekibi, araçtaki 3 kişiye 4 bin 158 lira idari, 6 bin lira tazminat olmak üzere toplam 10 bin 158 lira ceza kesti.

Keklikler doğaya salınırken kafes ve tuzaklar ise imha edildi.