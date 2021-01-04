Jandarmadan örnek davranış

Iğdır’da “Fazla Kıyafetini Paylaşabilirsiniz” projesi kapsamında toplanan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Iğdır’da düzenlenen proje kapsamında, Jandarma örnek bir davranış göstererek, toplanan kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere yetkililere teslim etti. Sosyal ve Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, “Fazla Kıyafetini Paylaşabilirsiniz” sloganıyla kampanya başlatıldı. Kampanyada toplanan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.