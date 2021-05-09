Jandarmadan örnek davranış

Iğdır İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, yuva yapmakta zorlanan leyleklerin daha kolay yuva yapmaları için elleriyle yuva yaptı.

Iğdır İl Jandarma komutanlığına bağlı Hasanhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yuva yapmakta zorlanan leylekler için elleriyle yuva yaptı. Köyde bulunan telefon direği üzerine bir türlü yuva yapamayan leyleklere Karakol Komutanlığı ekiplerince yuva yapıldı.