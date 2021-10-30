Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Jandarma personellerine biyokaçakçılık ve biyoçeşitlilik eğitimi düzenlendi.

Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Gaziler Jandarma Karakol Komutanlığı personellerine, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununca biyokaçakçılık ve biyoçeşitlilik konularında eğitim düzenlendi. Tuzluca İlçesi Gaziler Jandarma Karakol Komutanlığı bahçesinde gerçekleşen eğitimde; doğada var olan yabani canlıların ve onlara ait olan genetik kaynakların devletin izni olmadan alınarak kaçırılmasının yasak olması ile ilgili bilgilendirilme yapıldı. Ayrıca Iğdır’daki biyoçeşitlilik farklılığı ile ilgili sunumlar yapıldı.