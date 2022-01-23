Jandarma personeli tarafından başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü

Iğdır Aralık ilçesi Hasanhan köyü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından köyde başı boş bulunan pitbull barınağa teslim edildi.

Iğdır Aralık Hasanhan köyünde pitbull cinsi köpeğin başıboş gezdiğini gören Hasanhan köyü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli durumu hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Köye giden yetkililer pitbull cinsi köpeğe kimse sahip çıkmayınca köpeği özel bir kafese koydular. Köyden alınan pitbull cinsi köpek Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine teslim edildi.