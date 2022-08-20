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İrem Bağlarında yeşilliğin son demleri yaşanıyor

Türkiye’nin çatısı Ağrı Dağı’nın eteklerindeki "İrem Bağları", doğal güzelliği ve yeşilliği ile adeta büyülerken yeşilliğin de son demleri yaşanıyor.

IĞDIR 20.08.2022, 10:41
İrem Bağlarında yeşilliğin son demleri yaşanıyor

Türkiye’nin çatısı Ağrı Dağı’nın eteklerindeki "İrem Bağları", doğal güzelliği ve yeşilliği ile adeta büyülerken yeşilliğin de son demleri yaşanıyor.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğu`nun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır’da yer alan "İrem Bağları" her mevsim görseli ile görenleri büyülemeye devam ediyor. Iğdır merkez Melekli beldesi içerisinde yer alan başta kayısı, elma, şeftali, üzüm, kiraz ile birçok meyve ve sebze bağlarını barındıran İrem Bağları, yörede yeşilliği tüm tonlarına da rastlayabileceğimiz bir yer. İrem bağları, yaz mevsimin son ayı ile birlikte yeşilliğin de son demlerini yaşıyor.

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