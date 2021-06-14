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İki duvar arasına sıkışan minik kedi kurtarıldı

Iğdır’da iki duvar arasında sıkışan ve bir türlü çıkamayan minik kedi ekipler tarafından kurtarıldı.

IĞDIR 14.06.2021, 12:58
İki duvar arasına sıkışan minik kedi kurtarıldı

Iğdır’da iki duvar arasında sıkışan ve bir türlü çıkamayan minik kedi ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Özgür Mahallesinde ikamet eden Mehmet Kaya isimli vatandaşın kedisi iki duvar arasında sıkıştı. İki duvar arasında sıkışan Kedinin kurtarılması için kedi sahibi Mehmet Kaya ekiplerden yardım istedi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri duvar arasında sıkışıp kalan minik kediyi kurtararak Mehmet Kaya’ya teslim etti.
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