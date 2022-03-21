Iğdırlılar Koray Avcı konseri ile coştu

Iğdır’da nevruz kutlamaları kapsamında Koray Avcı konser verdi.

Her yıl geleneksel olarak kutlanan "baharın gelişi" ve "yeni yılın başlangıcı" olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Iğdır’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Nevruz kutlamaları, bu akşam Kazım Karabekir Spor Salonu’nda düzenlenen Koray Avcı konseri ile son buldu. Belediye meydanında düşünülen konser hava şartlarından dolayı kapalı salona alınınca birçok kişi salona giremedi. Yoğun ilginin olduğu konserde Iğdırlılar gönüllerince eğlendiler.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, yaptığı kısa konuşmada konsere gelen Iğdırlılara teşekkür etti. Vali Sarıibrahim, salona giremeyen vatandaşlardan da özür dileyerek, “Koray Bey ve ekibine, sizlere teşekkür ederim. Bu konserde emeği olan bütün çalışanlara da teşekkür ediyorum. Dışarıda kalan insanlardan sonsuz özür diliyorum. Keşke hava güzel olsaydı ama söz veriyorum seneye yine Koray Bey ile açık havada konser vereceğiz. Bizler devletimizin emrinde sizlerin hizmetkarıyız” dedi.