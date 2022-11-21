Iğdır’lı genç öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

Iğdırlı genç öğretmen Patnos’dan Ağrı’ya giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Patnos ilçesinden Tutak istikametine giden Bahattin Levent idaresindeki 25 FD 818 plakalı otomobil, Kuştepe mevkiinde şerit değiştirdiği sırada Tutak ilçesinden Patnos istikametine giden D.A. idaresindeki 33 AAG 683 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Bahattin Levent ’e ilk müdahele kaza yerinde yapıldıktan sonra Levent, Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yolda durumu iyice ağırlaşması nedeniyle Ambulans Tutak ilçe Devlet Hastanesi Acil servise giriş yaptı. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen Bahattin Levent hayatını kaybetti.Levent’in cenazesi ailesine teslim edilmek üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Bahattin Levent’in sınıf öğretmeni olduğu ve Ağrı’da özel bir okulda çalıştığı öğrenildi.