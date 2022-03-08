Iğdırlı fotoğraf sanatçısından ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ sergisi

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan’ın açtığı ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Yaptığı sosyal sorumluluk projesi ile adından sıkça bahsettiren Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ dolayısıyla fotoğraf sergisi açtı. Iğdır Yer Altı çarşısı üzerinde açılan fotoğraf sergisinde Özcan, çektiği fotoğrafları sergiledi.

Iğdır’ın birçok yerinde çektiği emekçi kadınların fotoğraflarını sergileyen Mehmet Özcan, vatandaşların yoğun ilgisi ile de karşılaştı. Çektiği fotoğrafların her birisinin farklı bir hikayesi olduğunu belirten Özcan, “8 Mart Dünya Kadınlar gününü en içten dileklerim ile kutluyorum. Çektiğim fotoğrafları kadınlar gününde sergiledik. Gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın mutlu oluşu, sergiye rağbet göstermeleri bizi mutlu etti. Iğdır’da çekilen bu fotoğrafların hepsi emekçi kadınların fotoğrafıdır. Çektiğim bu fotoğraflarda acı, mutluluk bütün duygular var. Bu duyguların hepsini toplayarak burada sergiledik” dedi.