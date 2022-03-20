Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde okullar tatil edildi

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Tuzluca ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken okullar bir gün süreyle tatil edildi. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm resmi ve özel okullarda bir gün eğitime ara verileceği belirtildi.