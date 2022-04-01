Iğdır’ın sınır köyündeki öğrencilere jandarmadan sürpriz

Iğdır’ın sınır köyündeki öğrencilere jandarma tarafından "Tim Jandarma" isimli çizgi film izletilerek hediyeler dağıtıldı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı personelleri Türkiye- Ermenistan sınırındaki, Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette Jandarma ekibi öğrencilere, jandarmanın tanıtım filmi ile Jandarma Genel Komutanlığının hazırladığı "Tim Jandarma" isimli çizgi filmini izletti.

Çocuklar ile birlikte çizgi filmi izleyen jandarma ekibi, daha sonra öğrenciler ile birlikte pasta kesip eğlenerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.