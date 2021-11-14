Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü büyük bir törenle kutlandı.

Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk Büstü ’ne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunduktan sonra Zübeyde Hanım Bulvarındaki tören alanına geçildi. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Iğdır ile ilgili kutlama mesajı okundu. Kutlama mesajından sonra halk dansları gösterisi yapıldı. Erzurum’da gelen Mehter Takımı ise vatandaşlara unutulmaz bir anı yaşattırdı. Törende konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal, 14 Kasım 1920 tarihinde ülke genelinde yapılan şanlı bir mücadele verildiğini belirterek, “Ulusal kurtuluş savaşında Doğu Cephesi 14 Kasım 1920’de kent merkezine şanlı Türk Bayrağının çekilmesiyle Iğdır kurtuluşa erişti. Türk ordusu kısıtlı imkanlara rağmen bu süreçte destan yazmıştır” dedi. Katılımcılar, daha sonra mehter takımı eşliğinde Mehmet Çavuş şehitler anısına düzenlenen saygı yürüyüşüne katıldı. Dev Türk bayraklarının da açıldığı yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde bayraklarla şehitlik anıtına yürüyerek buradaki şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Törende, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, 5. Hudut Alay ve Garnizon Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.