Iğdır’dan deprem bölgesine yem desteği

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgedeki çiftçilere destek için yem gönderildi.

Iğdır Valiliğinin koordinesinde şehirdeki yem üretim alanlarında ve çiftçilerden temin edilen hayvan yemleri deprem bölgesindeki çiftçilere ulaştırılmak üzere tırlara yüklenerek bölgeye sevk edildi. Yapılan açıklamada; depremde zarar gören vatandaşların ihtiyaç duyduğu kalemlerde yardımlar hız kesmeden devam ettiğini, afet bölgesindeki hayvanların da beslenme sorunlarını çözmek için yardım faaliyetlerin devam ettiği söylenildi.