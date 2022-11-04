Iğdır’dan Azerbaycan askerlerine moral mektubu

Iğdır’da düzenlenen proje çerçevesinde vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler Azerbaycan askerlerine moral mektubu gönderdi.

2020 yılında 44 gün süren ve Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı Karabağ Savaşı sonrası yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan taciz saldırılarına devam ederken, Karabağ’da vatanları için savaşan Azerbaycan askerlerine Iğdırlılar destek vermek için mektup gönderdi. Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) üyelerinden Nihat Alçan’ın derneğin Iğdır Temsilcisi Tevfik Kardaş’a sunduğu öneri ile mektup projesi başlatıldı. Yapılan duyuru ile vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler Azerbaycan askerlerine mektup yazdı.

Her zaman Azerbaycan askerlerinin yanında olduklarını belirten EYUDER Iğdır Temsilcisi Tevfik Kardaş, “Kahraman Azerbaycan askerlerimize moral ve motivasyon olması için mektup projesi hazırladık. Onlara göndermek için bütün mektupları bir araya getirdik. Mektupları halkımız, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yazdı. Onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün gücümüzle Azerbaycan askerlerimizin yanındayız” dedi.

Mektup projesini hazırlayan Nihat Alçan ise, “Karabağ cephesinde savaşmakta olan Azerbaycanlı asker kardeşlerimize minik kardeşlerimiz, öğretmen arkadaşlarımız mektup yazmak istediler. Onlara moral motivasyon vermek istediler. Iğdır’da bu mektup projesini başlattık. Şimdi bu yazdığımız mektupları Azerbaycan’a göndermek üzere merkeze göndereceğiz. Bu vesile ile orada cephedeki kardeşlerimize moral olmasını diliyoruz. Onların her zaman yanında olduğumuzu hissettirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.