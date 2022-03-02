Iğdır’daki dezavantajlı çocuklar için anlamlı proje

Iğdır’daki dezavantajlı, yükümlü çocukları, genç yetişkin yükümlüler ile suça sürüklenen çocuklar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla,

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde kayak keyfi yaşadı.

Iğdır’daki dezavantajlı, yükümlü çocukları, genç yetişkin yükümlüler ile suça sürüklenen çocuklar için başlatılan anlamlı proje büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla, Iğdır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü, çocuklar için "Serhat İli Iğdır’ın Çocukları Sarıkamış Kayak Merkezi’nde" projesini hayata geçirdi.Dezavantajlı grupta bulunan yükümlü çocukları, genç yetişkin yükümlüler ile suça sürüklenen çocuklardan 15-25 yaş aralığındakilerden daha önce kayak merkezine hiç gitmeyenler belirlendi. Seçilen bu çocuklar Sarıkamış’a götürüldü. Proje ile çocukların ve gençlerin sosyalleşmeye teşvik edilmeleri ve yaşadıkları topluma uyum sağlamaları amaçlandı.Projede, toplam 40 kişiye kayak eğitimi verildi.Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, gençlerin içinde bulundukları olumsuz sosyal ortamlardan etkilendiğini belirtti. Başaran, kişilerin bu sosyal ortamdan dolayı suça sürüklendiklerini ve suç işlediklerine işaret ederek, çocukları bu zararlı ortamlardan uzaklaştırmak ve tekrar topluma kazandırmak amacıyla bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin çok önemli olduğunu söyledi.

Proje sonunda 8 saatlik kayak eğitimini başarıyla tamamlayanlara sertifika verildi.