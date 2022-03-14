Iğdır’daki bazı okullarda eğitime kar engeli

Iğdır’da etkili olan kar yağışı sonrası Tuzluca ilçe merkezi ve köyleri ile kent merkezine bağlı bazı köylerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde kaç gündür etkili olan kar yağışı bugün etkisini kent merkezinde de gösterdi. Yağan kar yağışı sonrası Iğdır’da bugün bazı yerlerde eğime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuzluca ilçesine bağlı Pirli ve Yeniköy İlkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullar ile kent merkezine bağlı Gürpınar, Alibeyköy, Mezra, Alikoçak, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde bugün eğitim yapılmayacağı bildirildi.