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Iğdır’da zırhlı araç devrildi:1 polis yaralandı

Iğdır’da zırhlı polis aracın otomobile çarpışması sonucu 1 polis hafif yaralandı.

IĞDIR 08.12.2020, 01:04
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Iğdır’da zırhlı araç devrildi:1 polis yaralandı
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Iğdır’da zırhlı polis aracın otomobile çarpışması sonucu 1 polis hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Evren Paşa caddesi üzerinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, 33 AEE 736 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle zırhlı aracın yan yattığı kazada 1 polis memuru hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler zırhlı aracın içinde bulunan polis memurlarını çıkardı. Kazada hafif yaralanan 1 polis memuru olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, zırhlı aracın çekici tarafından kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
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