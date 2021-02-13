Iğdır’da yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmaları

Iğdır’da yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmaları devam ediyor.

Iğdır’a yeşil alanlar kazandırmak ve bisiklet yolları gibi sağlıklı hareketliliği sağlamak için yapılan çalışmalar devam ediyor. Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, ’Yeşil Kuşak Projesi’ kapsamında Uluçınar Caddesi üzerinde yapımı başlayan bisiklet ve yürüyüş yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar sona erdiğinde yürüyüş ve bisiklet yolu tamamlanarak, vatandaşların kullanımına açılacak.