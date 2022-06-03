Iğdır’da yeşeren meralar koyun sürüleriyle şenlendi

Iğdır’ın bu yıl fazla yağış alması sonucu yeşeren meralar hayvan sürüleriyle şenlendi.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğunun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır’da meralar hayvan sürüleriyle şenlendi. Iğdır merkez olmak üzere geçen yılın kurak geçmesi hayvan sahiplerini zor duruma sokarken bu yılın yağmurlu geçmesi onların yüzünü güldürdü. Ağrı Dağı’nın eteklerinde yer alan Karagüney köyünde meraların yeşermesi ile hayvanlar meralarda yerini aldı. Yeşilin tonlarıyla bezenen meralarda otlanan hayvanlar havadan görüntülendi.