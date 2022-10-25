Iğdır’da yenilenen içme suyu hattı 25 bin aboneye ulaştı

Iğdır Belediyesi tarafından yapımı ve dağıtımı devam eden içme suyu hattı 25 bin aboneye ulaştı.

Iğdır Belediyesi vatandaşlara temiz ve sağlıklı içme suyu iletme adına çalışmalarına devam ediyor. Kentin birçok yerine yeni su hattı çekilerek vatandaşların kaynak suyu kalitesinde suya kavuşmaları sağlanıyor. Bu çerçevede Iğdır Belediyesi tarafından yapılan Ünlendi

Iğdır İçme Suyu Projesi çerçevesinde şebeke hattı yenilenen bölgelerde kaynak suyu kalitesinde içme suyu 25 bin abonenin kullanımına sunuldu.Proje çerçevesinde 2021 yılında Topçular ve Bağlar mahallelerinde, 2022 yılında ise Emek, Karaağaç, Özgür, Cumhuriyet, Söğütlü, 14 Kasım ve Atatürk mahallelerinde toplam 309 bin 619 metre şebeke hattı yenilendi.

Yeni içme suyu hattında parsel bağlansıtı hazır olup henüz abone bağlantısını yaptırmayan vatandaşlar da bağlantılarını yaptırarak yeni verilen sudan faydalanabilecekler.