banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
Çorum depremle sallandı!
Çorum depremle sallandı!
Rus ve Ukraynalı sanatçılar
Rus ve Ukraynalı sanatçılar "Savaşa hayır" diyor

Iğdır’da yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı

Iğdır’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.

IĞDIR 12.08.2022, 14:23
Iğdır’da yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı

Iğdır’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karakoyunlu ilçesi çarşı merkezinde uçamaz halde bir leyleği gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. İlçeye giden ekipler yaralı leyleği teslim aldı. Tedavi altına alınan leyleğin bakım ve beslemesi yapıldıktan sonar tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu