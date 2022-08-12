Iğdır’da yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı

Iğdır’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karakoyunlu ilçesi çarşı merkezinde uçamaz halde bir leyleği gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. İlçeye giden ekipler yaralı leyleği teslim aldı. Tedavi altına alınan leyleğin bakım ve beslemesi yapıldıktan sonar tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.