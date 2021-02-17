Iğdır’da yağmur etkili oldu

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava sistemi Iğdır’da yağmur olarak etkisini sürdürüyor.

Iğdır’da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağan yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Iğdır’ın yüksek kesimlerine ise kar yağdığı öğrenildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti. Meteoroloji, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (70-90 km/sa.) esmesi beklendiğinden vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi vs.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.