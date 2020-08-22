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Iğdır’da vaka sayısı arttı, Valilik şikayet ve ihbar hattı kurdu
IĞDIR'DA VAKA SAYISI ARTTI, VALİLİK ŞİKAYET VE İHBAR HATTI KURDU
IĞDIR 22.08.2020, 09:42
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Iğdır Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şikayet ve ihbar hattı kurdu.
Iğdır Valiliği, ilde artan koronavirüs vakaları için yeni tedbirler almaya devam ediyor. Iğdır Valiliği insanlığı tehdit etmeye devam eden Kovid-19 virüsünün hızla yayılmasını önlemek için temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaya ve uymayanların da uyarılmasına davet edilerek, bu konuda görülen ihlallerin, hayata geçirilen 155, 156 nolu numaranın yanı sıra 0505 177 26 11 whatsApp ihbar hattı’na iletebileceği belirtildi.
Bu hatta gelen mesajlar ilgili denetim ve kontrol birimlerince takibi yapılarak çözüme kavuşturulacak.
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