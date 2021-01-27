Iğdır’da uyuşturucu operasyonu

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde icra edilen operasyon ve aramalarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında, son bir hafta içerisinde icra ettiği operasyon ve aramalarda, İl dışından Iğdır iline uyuşturucu madde getirmeye çalışan 3 şüpheli yakaladı. Farklı tarihlerde 3 şüpheli şahıs yakalanırken, 55 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.